Американцы трижды инициировали своим президентам импичмент (видео)

С трех попыток импичментом закончилась только одна.

По процедуре импичмента американцы пытались отправить трех своих президентов. Две попытки провалились, потому что сенат решил, что доказательств президентской вины недостаточно, один президент был вынужден уйти в отставку.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

Еще в 19 веке Эндрю Джонсона парламентарии пытались устранить через, в частности, блокирование принятых Конгрессом законов.

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Уже в современной истории – в 1998-м – была попытка отставки Билла Клинтона через скандальный роман со стажеркою Белого дома Моникой Левински. Ибо проблема была не в супружеской измене, а в том, что президент соврал в этом американцам.

В кресле Билл Клинтон удержался, но проиграл конкуренту Джорджу Бушу.

А вот президент Ричард Никсон в 1974 году вынужден был уйти в отставку в результате Уотергейтского скандала, который вошел в учебники по истории журналистики. Журналисты "The Washington Post" выяснили, что Администрация республиканца Никсона тайно прослушивала штаб демократов – конкурентов на выборах.

К слову, Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.