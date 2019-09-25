цей матеріал доступний українською

Американцы трижды инициировали своим президентам импичмент (видео)

18:54, 25 сентября 2019
Мир
138 0

По процедуре импичмента американцы пытались отправить трех своих президентов. Две попытки провалились, потому что сенат решил, что доказательств президентской вины недостаточно, один президент был вынужден уйти в отставку.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

Еще в 19 веке Эндрю Джонсона парламентарии пытались устранить через, в частности, блокирование принятых Конгрессом законов.

Читайте такжеСМИ США об импичменте Трампа: Наконец-то началось, но Украина притихла

Уже в современной истории – в 1998-м – была попытка отставки Билла Клинтона через скандальный роман со стажеркою Белого дома Моникой Левински. Ибо проблема была не в супружеской измене, а в том, что президент соврал в этом американцам.

В кресле Билл Клинтон удержался, но проиграл конкуренту Джорджу Бушу.

А вот президент Ричард Никсон в 1974 году вынужден был уйти в отставку в результате Уотергейтского скандала, который вошел в учебники по истории журналистики. Журналисты "The Washington Post" выяснили, что Администрация республиканца Никсона тайно прослушивала штаб демократов – конкурентов на выборах.

К слову, Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#импичмент#Импичмент Трампу