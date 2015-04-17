В НАТО отреагировали на заявления властей России по системе ПРО

В официальном заявлении пресс-службы НАТО говорится, что система ПРО физически не сможет перехватить российские межконтинентальные ракеты, поскольку число пусковых установок противоракет в Европе невелико, а их возможности ограничены, передает Би-би-си. Кроме того, эти установки расположены либо слишком близко к российской границе, либо слишком далеко.

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В НАТО также опровергли информацию о проведении в Восточной Европе учений по применению ядерного оружия. Пресс-служба альянса заявила, что НАТО тщательно соблюдает все условия договора о нераспространении ядерного оружия, и отметила, что Россия в последнее время сама стала проводить все больше ядерных учений.

В сообщении не уточняется, чьи именно слова комментирует пресс-служба альянса. В то же время в нем говорится, что соответствующее заявление было сделано высокопоставленными российскими чиновниками 16 апреля. В этот день с критикой в адрес системы ПРО и ядерных учений в Восточной Европе выступил российский министр обороны Сергей Шойгу.