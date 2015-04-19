Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах российской Хакасии

Постановление об этом подписал глава республики Виктор Зимин, сообщили в воскресенье ТАСС в республиканском правительстве.

Как отмечается, документ ограничивает въезд в леса транспортных средств, пребывание в них граждан без разрешительных документов.

"Для нарушителей режима предусмотрены штрафы: для граждан на сумму до 5 тыс. рублей (более 2 тыс. грн.), для должностных лиц - до 40 тыс. руб. (более 16 тыс. грн), для юридических лиц - до 500 тыс. рублей (более 200 тыс. грн)", - отметили в правительстве.

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Отмечается, что на въездах в леса установлены посты, лесные инспекторы и полицейские проводят патрулирование лесных массивов.

"Необходимость ограничения доступа населения в леса возникла в связи с неблагоприятными погодными условиями и высокой пожароопасной обстановкой", - добавили в правительстве Хакасии.

Согласно сообщению, усиление ветра до 24 м/сек и повышение температуры воздуха до 22 градусов по Цельсию прогнозируют 19-20 апреля в Хакасии синоптики республиканского гидрометцентра.

"Ветреная погода может спровоцировать возникновение чрезвычайных пожарных ситуаций, - сообщили ТАСС в управлении МЧС по Хакасии. - Возможно возникновение очагов природных пожаров из-за небрежного обращения населения с огнем. Ветер может стать причиной обрывов линий электропередач и линий связи, вызвать падение слабо закрепленных конструкций, повредить кровли зданий".

Как сообщал УНИАН, жертвами пожаров в Хакасии стали более 30 человек