Спикер британского парламента собрался идти в отставку

Спикер британской Палаты общин Джон Беркоу заявил о намерении сложить полномочия. Тем временем в Великобритании вступил в силу закон против "жесткого Brexit".

Спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу анонсировал свою отставку.

Беркоу сделал соответствующее заявление в понедельник, 9 сентября, во время парламентских дебатов по поводу перспективы назначения внеочередных парламентских выборов. Об этом пишет DW.

Председатель нижней палаты британского парламента подчеркнул, что его отставка произойдет не позднее 31 октября - именно на эту дату запланирован выход Великобритании из состава Европейского Союза - так называемый Brexit. Если же до этой даты парламентарии примут проведение внеочередных парламентских выборов, тогда его работа на посту спикера Палаты представителей завершится сразу после роспуска парламента, отметил Беркоу.

"Во время моего пребывания на посту спикера я пытался повысить относительный авторитет парламента", - заверил политик в своей речи.

Читайте такжеБританский парламент отклонил запрос Джонсона о досрочных выборах

Тем время в этот же день вступил в силу принятый ранее парламентом закон о невозможности Brexit без соответствующего соглашения. Именно 9 сентября королева Великобритании Елизавета II подписала этот нормативный акт. Среди пунктов закона также является то, что обязывает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подать предложение о переносе запланированной на 31 октября даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, если до 19 октября не ратифицируют соглашение, которое регулировало бы Brexit. Сам Джонсон категорически отвергает возможность переноса даты Brexit.

Напомним, ранее британская королева Елизавета II согласилась на предложенную Джонсоном инициативу временно приостановить работу парламента. Поэтому после дебатов 9 сентября парламент должен приостановить деятельность и возобновить ее не ранее 14 октября - фактически за две недели до запланированного правительством выхода из состава Европейского Союза.