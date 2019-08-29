Минобороны США поддержало предоставление военной помощи Украине – СМИ

По данным СМИ, ранее Трамп поручил пересмотреть программу финансирования на поддержку отрасли безопасности Украины.

Министерство обороны США считает целесообразным продолжить предоставление военной помощи Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Министерство изучило программу внешней помощи и поддерживает ее», - сказал высокопоставленный чиновник.

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Представитель Пентагона, который не был уполномочен обсуждать этот вопрос публично, добавил, что результаты проверки были переданы Белому дому.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности - министру обороны Марку Эсперо и советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джону Болтону - пересмотреть программу финансирования на поддержку отрасли безопасности Украины.

Из-за пересмотра программы финансирования для Украины приостанавливается возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности для Украины. Средства не могут расходоваться, пока происходит пересмотр программы финансирования, и срок использования этих средств истекает 30 сентября этого года.

Пересмотр помощи для Украины также возник на фоне широких внутренних дебатов в США относительно того, следует прекратить или сократить миллиарда долларов, выделяемых на зарубежную помощь.