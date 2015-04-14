Британские истребители перехватили бомбардировщики России над Шотландией
Британские истребители-перехватчики "Тайфун" были подняты в воздух, после того как вблизи британского воздушного пространства были замечены два российских бомбардировщика.
Инцидент произошел во время учений НАТО на севере Шотландии с участием более 50 боевых кораблей. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Британские самолеты взлетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии.
За несколько часов до этого британский эсминец "Аргилл" получил приказ сопровождать отряд из трех российских военных кораблей в составе эсминца и двух кораблей поддержки, которые прошли через пролив Ла-Манш.
В январе британское правительство вызвало для дачи объяснений посла России в Лондоне в связи с аналогичным эпизодом, в ходе которого российские бомбардировщики Ту-95 приблизились к британскому побережью на юге страны, заставив власти изменить маршруты следования гражданских самолетов.
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"Российские самолеты эскортируются британскими королевскими воздушными силами в британской зоне стратегических интересов", - говорится в заявлении министерства обороны.
Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил сообщает, что и в данном случае российские самолеты были стратегическими бомбардировщиками Ту-95, известными в классификации НАТО по обозначению "Медведь".
По его словам, их сопровождали норвежские истребители, которые затем передали цели британским летчикам.