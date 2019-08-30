Business Insider: В ФБР считают, что Трамп «пробил дно» в прислуживании России

Ветераны американской разведки после встречи G7 говорят о том, что американский президент или стал активом, или «полезным идиотом» Кремля.

«Планку уже трудно разглядеть после того, как ее так низко опускали на протяжении последних нескольких лет. Но в прошлые выходные поведение президента Дональда Трампа становило новый самый низкий уровень», - так успехи президента США на саммите G7 оценил агент ФБР, который работает в отделе контрразведки.

С ним пообщались журналисты Business Insider. Собеседник попросил не называть его имени, чтобы это не повредило его работе. Издание напоминает, что поездка Трампа на саммит G7 была приправлена скандалами. Но крупнейшим из них стало то, как президент США упорно оправдывал кибернетическую и военную агрессию Москвы по всему миру. В частности, он оправдывал российские нарушения международного закона в Украине.

Трамп много раз отказывался привлечь Россию к ответственности за аннексию Крыма и обвинял своего предшественника Барака Обаму в том, что Россия оккупировала украинский полуостров. Он выражал свою симпатию российскому президенту Владимиру Путину, осуждая других членов G7 за то, что не дали ему место за общим столом.

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После того, как Россию выгнали из G8, она ничего не сделала, чтобы исправить свое поведение. На самом деле она даже стала более агрессивной. В придачу к вторжению в Украину российское правительство вмешивался в американские выборы 2016 года и пытался убить бывшего шпиона на территории Великобритании. Чиновники США предупреждают, что с приближением выборов 2020 года Москва усиливает свою киберактивность против США, постоянно пытаясь вывести из строя линии электропередачи.

«Что, ради Бога, заставило Трампа думать, что вернуть Россию за стол будет хорошей идеей? Как это служит интересам национальной безопасности США?» - сказал агент ФБР изданию.

То, как Трамп защищает Россию, возобновило беспокойство среди ветеранов американской разведки. Они боятся, что американский президент мог стать российским «активом», которым манипулируют ради российских интересов. Или же эксперты допускают, что Трамп действует так, потому что надеется на личные деловые сделки в будущем.

Бывший чиновник Департамента юстиции, который тесно работал со специальным прокурором Робертом Мюллером, когда он был еще директором ФБР, это не выбирал слова, характеризуя поведение Трампа на саммите G7.

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«У нас там в Овальном кабинете актив России сидит. Нет другого правдоподобного объяснения, почему президент говорит такие вещи. Позволить России спрыгнуть с крючка за то, что она нападает на меньшие страны, а потом обвинить в этом Обаму? Это же просто как по инструкции Путина», - сказал он.

Трамп настаивает, что Россию лучше пригласить обратно в G7, чтобы она помогла разобраться со сложными проблемами, такими как Иран, Сирия и КНДР. Но Москва – союзник режима сирийского диктатора Башара Асада. Кроме того, она сблизилась с Тегераном в последние годы. Американские военные и разведчики считают Россию одним из главным соперников своей страны, которые подрывают американские интересы.

Бывший агент ЦРУ под прикрытием Гленн Карл сказал Business Insider, что Трамп ведет себя, «как русский шпион».

«Доказательств так много, что за 35 лет своей работы в разведке я еще не видел ничего настолько четко определенного», - сказал Карл. Добавив, что говорил с несколькими ветеранами разведки США о Трампе еще со времен начала его предвыборной кампании. Многие из них считают, что действующий американский президент представляет угрозу для национальной безопасности.

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«Разведывательные активы становятся шпионами по многим причинам», - говорит Карл, который специализировался на вербовке иностранных шпионов для ЦРУ.

«Все может начаться с компромата или финансовых крючков. Актив может быть убежден, что действует как патриот, пока не привыкнет к своей роли», - добавил он.

«Трамп четко отвечает благосклонностью на похвалу. На протяжении лет офицер-вербовщик, которым в данном случае выступает Путин, осознал, чего именно хочет его актив. И он дает это. Трамп хочет, чтобы ему говорили, что он величайший. Ему это и говорят снова и снова, пока он не поверит, что это мотивация для его действий», - пояснил Карл.

В свою очередь, специальный агент ФБР Фрэнк Монтоя, который недавно закончил службу, не верит, что Кремль «завербовал» американского президента. Однако, он замечает что скандальное поведение Трампа и его ложные заявления совсем не совпадают со всем тем, что происходит в США.

«Эти его грезы заставляют меня не спешить с выводами относительно того, что он российский актив. Полезный идиот – это более вероятно», - говорит Монтоя.

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Однако, он допускает, что в окружении американского президента может быть хотя бы один завербованный агент России. Бывший главный юрист ЦРУ и АНБ Роберт Дитц соглашается, что Трамп угождает интересам Путина. Но не согласен относительно причин такого поведения.

«Думаю, то что сейчас происходит, — это сценарий бритвы Оккама», - сказал он Business Insider, ссылаясь на философскую теорию, согласно которой самое простое объяснение часто правильное.

«Трамп хочет вести дела с Россией, когда покинет президентское кресло. Мы уже знаем, что он был заинтересован построить Trump Tower в Москве еще до избрания. Лучший способ договориться с Путиным – это хорошо к нему относиться», - пояснил он, добавив, что во всяком случае такое прислуживание Путину «вредное» для интересов США.