Трамп оценил итоги саммита G7
18:26, 27 августа 2019Мир
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Трамп подчеркнул, что видел много лживых новостей про саммит.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил итоги проведения саммита «Большой семерки» во Франции.
Об этом он написал в твиттере.
По его словам, саммит был очень успешным для американской стороны и для других стран. Также он подчеркнул, что видел много лживых новостей про саммит.
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«Не хорошо!», — подчеркнул Трамп.
Он посмеялся, когда читал, по его мнению, ложные новости про его желание использовать ядерное оружие для отпугивания ураганов от берега.
«Мне так смешно еще никогда не было!», — заключил Трамп.
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