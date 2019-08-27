Трамп оценил итоги саммита G7

Трамп подчеркнул, что видел много лживых новостей про саммит.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил итоги проведения саммита «Большой семерки» во Франции.

Об этом он написал в твиттере.

По его словам, саммит был очень успешным для американской стороны и для других стран. Также он подчеркнул, что видел много лживых новостей про саммит.

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«Не хорошо!», — подчеркнул Трамп.

Он посмеялся, когда читал, по его мнению, ложные новости про его желание использовать ядерное оружие для отпугивания ураганов от берега.

«Мне так смешно еще никогда не было!», — заключил Трамп.