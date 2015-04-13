В Германии скончался обладатель Нобелевской премии по литературе Гюнтер Грасс

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал новостей NTV.

Писатель умер в Любеке.

Читайте такжеСкончался создатель знаменитого автошоу Top Gear

Дебютный и самый известный роман Грасса «Жестяной барабан» вышел в 1959 году, позже он был экранизирован Фолькером Шлендорфом. Фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля в 1979 году и «Оскар» как лучший иностранный фильм.

Грасс был удостоен Нобелевской премии в области литературы в 1999 году.