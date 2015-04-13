В Германии скончался обладатель Нобелевской премии по литературе Гюнтер Грасс
13:00, 13 апреля 2015Мир
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Немецкий писатель Гюнтер Грасс, обладатель Нобелевской премии по литературе, скончался в возрасте 87 лет.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал новостей NTV.
Писатель умер в Любеке.
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Дебютный и самый известный роман Грасса «Жестяной барабан» вышел в 1959 году, позже он был экранизирован Фолькером Шлендорфом. Фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля в 1979 году и «Оскар» как лучший иностранный фильм.
Грасс был удостоен Нобелевской премии в области литературы в 1999 году.
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