Премьер-министр Британии хочет приостановить работу парламента, чтобы ему не заблокировали Brexit

Борис Джонсон готов перенести традиционное выступление Королевы на 14 октября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет приостановить работу парламента до 14 октября, таким образом сократив время парламента, в который законодатели могут попытаться заблокировать выход Британии из Евросоюза (Brexit).

Об этом информирует агентство Reuters со ссылками на источники.

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По словам собеседников, ради этого Джонсон может перенести выступление Королевы на 14 октября – формальное открытие новой сессии парламента.

Выступление Королевы задержит возвращение парламента, оставляя для законотворцев более двух недель до выхода Британии из ЕС 31 октября.

Решение о приостановлении парламента за несколько недель до Brexit является настоящим вызовом, хотя приостановка парламента до выступления Королевы для Британии традиционна.

Планы Джонсона не поддерживают лейбористы: они заявили о "нападении на демократию".

В Букингемском дворце предложение Джонсона пока не комментируют.

Парламент возвращается с летнего перерыва 3 сентября, и, как ожидается, он будет заседать две недели, прежде чем разойтись, чтобы политические партии могли проводить свои ежегодные конференции. Обычно он начинает заседать снова в начале октября.

Как сообщал УНИАН, Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску и предложил поменять условия выхода страны из состава Евросоюза. Туск отклонил предложение Джонсона, обвинив премьера Британии в отсутствии реалистичных предложений по поводу границы после Brexit.