"Это скандал": независимые организации обвинили организаторов саммита G7 в нарушении свободы слова

Из-за возможных протестов во французском городе в течение трех дней будут находиться 13,2 тысяч силовиков.

Ряд неправительственных организаций раскритиковали проведение саммита 24-26 августа "Большой семерки" (G7) во Франции из-за отказа организаторов аккредитовать их представителей.

Об этом информирует DW со ссылкой на немецкое информационное агентство.

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В правительстве это решение объяснили нехваткой мест на мероприятии, хотя в пресс-центре работают около тысячи представителей СМИ.

В ответ представители неправительственных организаций назвали это ограничение "серьезным нарушением свободы слова".

К бойкоту присоединилась, в частности, французская сеть защиты климата Reseau Action Climat (RAC), в состав которой входят десятки организаций, как Greenpeace, Oxfam и WWF France.

"Это скандал, что неправительственные организации остаются вне западной демократии", – заявил представитель World Vision Марвин Мейер.

В 2018 году на мероприятие было аккредитовано более сотни независимых организаций, представители которых обычно принимают участие в дискуссиях и заседаниях саммита.

Издание также отмечает, что из-за опасения массовых беспорядков в Биаррице в течение 2-3 дней будут находиться 13,2 тысяч силовиков.

Как сообщал УНИАН, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию нужно пригласить на конференцию "Большой семерки" (G7) в следующем году. По данным телеканала, предложение пригласить Россию озвучил Макрон, Трамп согласился.

Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после аннексии Крыма. С того времени представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ связано с "крымским вопросом" и соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение конфликта на Донбассе.