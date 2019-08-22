Atlantic Council: Запад должен действовать быстро, чтобы помочь Украине

Киев получил большой шанс для реформ, и западные институты должны сыграть большую роль в том, чтобы добиться успешных изменений.

29 августа новоизбранный парламент Украины впервые соберется. Страна получила уникальный шанс измениться к лучшему. Этот шанс связан с президентом, парламентом и будущим правительством. Но Запад тоже должен сыграть важную роль.

У Украины появится окно возможностей для проведения глубоких реформ. Но такие окна появляются не часто. Поэтому Запад должен вступить в игру и сделать свое дело, пока оно открыто. Об этом пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Первый его совет Западу – помогать, а не тормозить. Президент Владимир Зеленский и его главные советники дали четко понять, что они хотят провести ключевые реформы очень быстро. Одним из первых вопросов, вынесенных на голосование нового парламента, должна стать отмена депутатской неприкосновенности, что обещал Зеленский во время инаугурационной речи.

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Вероятный кандидат на должность Генерального прокурора Руслан Рябошапка хочет очистить руководство Генпрокуратуры и провести изменения в нефункциональном институте. Некоторые громкие голоса в команде Зеленского хотят закрыть одиозный департамент СБУ, который борется с организованной преступностью и коррупцией. А во время недавнего визита в Турцию украинский президент объявил, что собирается отменить мораторий на продажу земли в своей стране еще до конца года.

Запад не должен высказывать сомнений относительно скорости реформ в важных областях. Он не должен призывать к отсрочке изменений, как это было в прошлом. Прогресс в Украине на протяжении последних 28 лет и так был слишком медленным. Наиболее тревожным примером стала Венецианская комиссия, которая входит в состав ныне дискредитированного Совета Европы. Среди ее членов теперь есть судьи из диктаторских стран, таких как Россия и Азербайджан. Поэтому не удивительно, что Венецианская комиссия всегда призывала к медленным, частичным и неполным реформам. Она в значительной мере ответственна за то, что в украинском Верховном суде 44 из 193 судей оказались нечестными. А этот орган мог бы очистить суды.

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Украина должна прекратить советоваться с несовершенной Венецианской комиссией. Ее место должны занять другие, более авторитетные западные организации, такие как Евросоюз и G7. В 2000 году Украина приватизировала 80% аграрных земель, распределив их среди членов колхозов. К сожалению был введен мораторий на продажу этой частной земли, который каждый год снова и снова продолжали. Пора прекратить такие игры. Во времена президентства Петра Порошенко были обсуждения об ослаблении моратория через различные пилотные программы по продаже остатка земель в государственной собственности. Украинское терпение заканчивается, а мораторий противоречит Конституции Украины. Выгоду от запрета получают крупные компании, которые берут в аренду десятки тысяч гектаров земли по очень низкой цене. Всемирный банк должен поддержать скорейшее проведение земельной реформы в Украине.

Одним из крупнейших провалов последних пяти лет стала приватизация. В государственной собственности Украины до сих пор 3350 компаний. 100 наиболее ценных должны быть приватизированы очень осторожно. Их корпоративное управление нужно улучшить. Но остальные 3250 фирм или их руины должны быть проданы с аукциона как можно скорее. ЕБРР, Всемирный банк, USAID должны осторожно помочь советами в проведении этого процесса.

Важнейшим международным институтом в Украине остается МВФ. К счастью, фонд действует очень быстро. Как только появится новое правительство, МВФ должен провести переговоры о 3-4 сделках, которые предложат Киеву хотя бы 2 миллиарда долларов в год. Украина уже достигла макроэкономической стабильности. Но Национальному банку и Министерству финансов нужна моральная, техническая и финансовая помощь для того, чтобы закрепить ее.

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Если Украина успешно проведет все эти реформы осенью, тогда уже зимой в фокусе должно оказаться инвестирование. Украине нужны большие вливания как в частный, так и государственный сектора. Инвестировать в последний должны Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк. Для развития частного инвестирования важно, чтобы в игру вступили институты экспортного кредитования и страхования, такие как US Export-Import Bank и Overseas Private Investment Corporation.

Все украинское государственное управление нужно реформировать. А успешная децентрализация требует завершения. Конечно, сфера образования и здравоохранения имеют много потребностей. Но сейчас Киеву нужно сосредоточиться на основах государства. Вероятно, это самый большой шанс для Украины из всех, которые были у нее до этого времени. Запад должен сделать все возможное, чтобы помочь.