«Это комплимент для Гренландии»: в королевской семье Дании допустили продажу острова

По словам членов королевской семьи, все зависит от желания жителей Гренландии.

Члены датской королевской семьи не отвергли сразу же идею президента США Дональда Трампа о продаже американской стороне Гренландии. При этом, монархи отметили, что именно жители острова должны решить, хотят ли они, чтобы такая сделка о продаже была заключена.

Как пишет Newsweek, недавно Трамп подтвердил репортаж Wall Street Journal о том, что он рассматривал возможность покупки территории Дании. При этом он назвал это «крупной сделкой в сфере недвижимости». В свою очередь, принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена брата королевы Маргретте II принца Вальдемара, считает, что предложение президента США нужно рассматривать как комплимент.

«Предложение о покупке – это комплимент для магической Гренландии. Поскольку только желаемые территории получают такие предложения», - сказала датская принцесса.

«Народ Гренландии должен и может решать собственную судьбу», - сказала она.

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Ее сын принц Марио-Макс Шаумбург-Липпе добавил: «Я люблю Гренландию и хочу, чтобы дорогие граждане там были счастливы. Нужно уважать их выбор не зависимо от того, что они чувствуют и какое примут решение», - сказал датский принц.

Однако, правительство в Копенгагене негативно отнесся к идее Трампа о покупке Гренландии. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала ее «абсурдной». А премьер-министр Гренландии Ким Кельсен дал четко понять, что страна не продается.

«К счастью, времена, когда можно было покупать и продавать целые страны вместе с населением, уже в прошлом. Пусть они там и остаются», - добавил Кельсен.