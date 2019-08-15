цей матеріал доступний українською

Трамп выразил готовность выступить посредником в урегулировании ситуации в Гонконге

08:16, 15 августа 2019
Мир
73 0
Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте такжеТрамп заявил об отправке китайских военных к границе с Гонконгом

По мнению Трампа, если глава КНР Си Цзиньпин "захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он может это сделать".

"Я очень хорошо знаю президента Китая Си. Он великий лидер, который очень уважает свой народ. Он также хорош в "трудных делах". У меня нет ни малейшего сомнения, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить гонконгскую проблему, то он может это сделать. Личная встреча?", - отметил президент США.

Как сообщал УНИАН, массовые протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Митингующие выступают против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга материковому Китаю для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или тех, которые находятся в розыске.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Во время протестных акций полиция неоднократно применяла слезоточивый газ против их участников.

Недели ожесточенных протестов погрузили Гонконг в самый серьезный политический кризис за последние десятилетия, бросив серьезный вызов центральному правительству в Пекине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#США#Гонконг