Трамп выразил готовность выступить посредником в урегулировании ситуации в Гонконге

Президент США допустил возможность встречи с главой КНР для обсуждения гонконгской проблемы.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность выступить посредником между сторонами конфликта в Гонконге.

Об этом он написал в своем Twitter.

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По мнению Трампа, если глава КНР Си Цзиньпин "захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он может это сделать".

"Я очень хорошо знаю президента Китая Си. Он великий лидер, который очень уважает свой народ. Он также хорош в "трудных делах". У меня нет ни малейшего сомнения, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить гонконгскую проблему, то он может это сделать. Личная встреча?", - отметил президент США.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019

Как сообщал УНИАН, массовые протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Митингующие выступают против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга материковому Китаю для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или тех, которые находятся в розыске.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов. Во время протестных акций полиция неоднократно применяла слезоточивый газ против их участников.

Недели ожесточенных протестов погрузили Гонконг в самый серьезный политический кризис за последние десятилетия, бросив серьезный вызов центральному правительству в Пекине.