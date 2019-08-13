Иран начал строительство центра по изучению ядерных технологий

Планируется, что первый этап строительства исследовательского центра завершится в апреле 2020 года.

Иран начал строительство исследовательского центра в иранском заводе по обогащению урана Фордо, что находится в 150 километрах к югу от Тегерана.

Как сообщает Громадське со ссылкой на агентство Mehr, там будут разделять стабильные изотопы и изучать способы их применения.

"Этот исследовательский комплекс будет уникальным в Западной Азии, в регионе нет страны, которая бы заходила так далеко в изучении разделения изотопов", - рассказал присутствовавший на церемонии открытия строительства глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Планируется, что первый этап строительства исследовательского центра закончат 8 апреля 2020 года - накануне национального дня ядерных технологий Ирана. Второй должны завершить к середине мая 2020 года. Центр оснастят в конце 2020 года.

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Комплекс в Фордо - один из ключевых объектов иранской ядерной программы. Почти вся информация по нему засекречена, поэтому большая часть информации становится известна широкой публике из израильских или американских СМИ.

До подписания в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий на территории Фордо велись работы по обогащению урана. Согласно ядерной сделке между Ираном и "шестеркой" (США, Китай, Франция, Германия, Великобритания и Россия) завод в Фордоу должен был быть перепрофилирован в технологический центр.

В мае 2018 года США вышли из иранской ядерной сделки и восстановили санкции против Тегерана, при этом исключили из режима ограничений работу на объектах в Бушере и Фордо.

Со своей стороны, в мае этого года Иран также объявил о сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки, в частности отказался соблюдать лимит по обогащению урана. Если до 7 сентября санкции с Ирана не будут сняты, Тегеран грозит пойти на новые сокращения своих обязательств.