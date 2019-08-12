Премьер-министр Пакистана сравнил политику Индии с нацистской

По словам премьер-министра Пакистана, Индия хочет изменить демографическую картину в мятежном штате с помощью этнических чисток.

Политика, которую проводит Индия в Кашмире, по замыслу Нью-Дели должна привести к изменению этнического баланса в регионе в пользу индусов, следовательно, Нью-Дели проводит политику, подобную гитлеровской.

Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, передает zn.ua.

"Боюсь, что идеология индуистского верховенства, как нацистская относительно верховенства арийцев, не остановится в Кашмире; более того, это повлечет притеснения мусульман в Индии и в конце концов приведет к нападению на Пакистан", – указал он.

По мнению Хана, Индия хочет изменить демографическую картину в мятежном штате с помощью этнических чисток.

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"Вопрос в том, будет ли мир созерцать и умиротворять, как это делали с Гитлером в Мюнхене?", - заявил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 5 августа индийское правительство объявило о намерении отменить особый статус подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир, направил туда тысячи военных и остановил телефонную и интернет-связь в регионе.

Пакистан осудил этот шаг и назвал его нарушением резолюции ООН. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что Пакистан усилит дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить отмену особого статуса Кашмира.

Кроме того, власти Пакистана приостановили торговлю с Индией, а также отозвали своего посла из Нью-Дели и выслала индийского посла.

Кашмир фактически разделен в основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай), но обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года из-за это уже были две войны.