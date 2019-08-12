Аэропорт возле столицы Ливии закрыли после ракетного обстрела

Ранее Правительство нацсогласия и армия Хафтара поддержали призыв ООН объявить режим прекращения огня в Ливии на время праздника Курбан.

Аэропорт "Митига" близ Триполи приостановил работу после второго нарушения Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара режима прекращения огня на востоке Ливии.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Правительство национального согласия Ливии.

Так, решение приостановить работу воздушной гавани на неопределенный срок было принято после ракетного удара по аэропорту армии Хафтара.

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"11 августа правительство сообщило, что армия Хафтара нанесла ракетные и артиллерийские удары по району Сук аль-Джума недалеко от Международного аэропорта Митига. В результате три мирных жителя получили ранения", - пишет издание.

Также отмечается, что ранее Правительство нацсогласия и армия Хафтара поддержали призыв ООН объявить режим прекращения огня в Ливии на время праздника Курбан.

Ранее сообщалось, что на территории Ливии в результате масштабного ракетного удара были уничтожены два украинских военно-транспортных самолёта Ил-76, принадлежащих перевозчику "Alfa Air", однако данные на этот счёт весьма противоречивы.

Как сообщило агентство Bloomberg, самолет, который был уничтожен выстрелом с беспилотника, принадлежал украинской компании «Скайавиантрас». Он перевозил гуманитарный груз для ливийского Красного Полумесяца.

Напомним, что в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны расположено сформированное при поддержке ООН правительство национального единства. В то же время на востоке, в городе Тобрук, размещается парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на "Ливийскую национальную армию" во главе с Хафтаром. Сам Хафтар получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые с помощью ЛНА стремятся победить ливийских исламистов.