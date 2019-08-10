"Нужно было звать Рамштайн": Шнуров высмеял протест в Москве

Музыкант отметил, что на улицы вышло не так много людей, как ожидалось.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял согласованный митинг, который прошел на проспекте Академика Сахарова в Москве в субботу, 10 августа.

Свое новое стихотворение он опубликовал в Instagram.

Музыкант отметил, что несмотря на поддержку митинга известными журналистами и рэперами, в частности рэпером Face, на мероприятие все равно пришло не так много людей, как ожидалось.

«Зашатался царский трон!

Бейся бит и песня лейся.

Дудь, Парфёнов и Мирон,

Топят за протест под Фейса.

С ними на халяву тыщи.

В то же время, посмотри,- На Метле, да за деньжищи,

Было больше раза в три.

Фейсом Фейс не всем по вкусу,

Мы не будем делать тайн.

Тысяч сто собрать чтоб тусу,

Нужно было звать Рамштайн.

Сделать платный вход на митинг,

Ведь менты пришли уже.

Так могли бы в прибыль выйти,

На протестном кураже».

Как сообщал УНИАН, в Москве в митинге за свободные выборы и в поддержку с арестованными во время предыдущих акций приняли участие более 49,9 тыс. человек. Как и прежде, ОМОН массово задерживал участников акций протеста.