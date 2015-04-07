Греция требует от Германии более 278 миллиардов евро военных репараций

Заместитель министра финансов Греции Димитрис Мардас заявил в понедельник, 6 апреля, что в качестве военных репараций Берлин должен заплатить Афинам 278,7 миллиардов евро.

К такому выводу пришел парламентский комитет, занимающийся размером компенсации, сообщает DW.de со ссылкой на агентство dpa.

Размеру репараций посвящено объемное исследование, основываясь на котором парламентский комитет и Верховный суд страны пытаются установить ущерб, нанесенный Греции нацистской Германией.

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Его величина колеблется в пределах от 269 до 332 миллиардов евро. Правительство ФРГ считает вопрос репараций закрытым.

Как сообщалось ранее, в начале марта премьер-министр страны Алексис Ципрас заявил, что Греция требует от Германии 500 миллиардов евро в качестве компенсации убытков за Вторую мировую войну.

Риторика политика — крайне жесткая: Берлин должен вернуть все украденные нацистами во время Второй мировой войны драгоценности, компенсировать уничтоженную немцами инфраструктуру и вернуть так называемый оккупационный кредит.

Заявления политика, как уверяют политологи, более чем популистские. Между двумя странами действует договор, датированный еще 1960-м годом, согласно которому Афины отказались от каких-либо претензий к Берлину после выплаты репараций в 115 миллионов дойчмарок.