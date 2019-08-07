The Guardian: Полиция Британии расследует роль Путина в отравлении Скрипаля

Правоохранители хотят проверить, был ли российский автократ напрямую причастен к покушению и применению химического оружия на британской территории.

Скотленд-Ярд проводил проверку роли президента России Владимира Путина в применении вещества «Новичок» в городе Солсбери. Разведка Великобритании отметила, что российский автократ «скорее всего» лично одобрил атаку против бывшего шпиона Сергея Скрипаля в марте 2018 года.

Об этом пишет The Guardian, напоминая, что шпион-перебежчик и его дочь сильно пострадали, но выжили. Однако, российская химическая атака унесла жизнь женщины по имени Дон Старджес. Она наткнулась на использованную бутылочку от духов, в которой российские шпионы привезли химическое вещество военного назначения.

Читайте такжеСША ввели новые санкции против РФ из-за отравления Скрипалей

Двух агентов обвинили в атаке. Великобритания требует их экстрадиции и выпустила европейский ордер на арест (EAW). Интерпол тоже выпустил красное уведомление о задержании российских агентов. Глава антитеррористического подразделения Нил Басу сказал, что расследование атаки в Солсбери продолжается.

По его словам, в процессе оглашения обвинений возникли сложности.

«Нужно доказать, что Путин напрямую был причастен. Чтобы получить EAW, нужно иметь дело, в котором можно предъявить обвинение в этой стране. У нас нет такого дела. Мы – офицеры полиции. Поэтому нам нужны доказательства. Было очень много разговоров о том, кто ответственен, кто отдал приказы. Все это основывалось на экспертных знаниях людей о России. Мне же нужны доказательства», - сказал он.

Двум агентам разведки России Александру Петрову и Руслану Боширову выдвинули обвинения. Они до сих пор на российской территории, но если пересекут границу, то их должны арестовать. Британские прокуроры говорят, что доказательств для того, чтобы привлечь их к ответственности за покушение против Скрипаля, достаточно. Однако, существуют подозрения, что еще больше людей были причастны к атаке.

«Мы добиваемся экстрадиции двух агентов, чтобы их привлекли к ответственности в этой стране. Но криминальное расследование до сих пор продолжается», - сказал Басу.