Президент Эстонии в жесткой форме призвал НАТО дать военный ответ на кибератаку РФ в Балтии

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на британскую газету TheTimes.

"НАТО должно дать военный ответ на российскую кибератаку, направленную против балтийских республик", - пишет газета со ссылкой на президента Эстонии. Ильвес сказал газете, что Альянс должен быть готов не только к отражению ядерных атак, но и компьютерных нападений.

"Поразить страну с помощью кибератаки очень трудно, но возможно. Если это произойдет, станет ли это поводом применения пятой статьи устава НАТО?", - задается вопросом Ильвес. Статья пятая означает, что военное нападение на одного из членов НАТО считается нападением на весь Альянс. Эта статья применялась в истории Североатлантического альянса всего лишь раз - после нападений 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Но в тоже время, не объясняется, какие именно меры НАТО должно предпринять в условиях такого кризиса.

В интервью президент Эстонии также выступил против "полезных идиотов" - соратников президента РФ Владимира Путина, таких как: Греция, Италия, Венгрия и Кипр – страны, которые настаивают на смягчении санкций. Ильвес уверен, что тем самым эти страны наносят ущерб "единству блока".

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Ильвес подчеркнул, что любая отмена санкций против Москвы должна быть связана не просто с прекращением огня в Украине, но и с радикальной сменой общей политики Путина. Путин радикально меняет направление с точки зрения общей политики. "Он может прекратить расстреливать людей. Но он по-прежнему там, и он по-прежнему оккупирует территорию", - добавил он.

Некоторые политики в ЕС были раздражены резкими заявлениями президента Эстонии и спросили у него: "Так что же вы хотите сделать - бомбить Россию?". Ильвес, чья страна насчитывает 1,3 миллиона жителей и имеет (в мирное время) армию в шесть тысяч человек, успокоил своих критиков: "У меня нет никакого желания бомбить Россию".