BBC: Военные США завершили марш по шести странам НАТО (видео)
17:12, 02 апреля 2015Мир
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Командование мотопехотного полка называет этот марш демонстрацией единства союзников по НАТО.
Марш прошел через шесть стран НАТО / Скриншот
После учений в Эстонии подразделения армии США на боевой технике совершили марш (Dragoon Ride) через шесть стран НАТО и вернулись на свою базу в Германии, сообщает BBC Украина.
Командование мотопехотного полка называет этот марш демонстрацией единства союзников по НАТО.
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Военнослужащие говорят, что почувствовали поддержку во всех странах, через которые двигался конвой.
В Чехии пророссийские силы угрожали организовать протестные акции против военных, но количество сторонников марша там оказалась в разы большим.
Прибытие колонны на военную базу в Германии проходило в праздничной атмосфере.
Видео BBC Украина
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