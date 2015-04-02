BBC: Военные США завершили марш по шести странам НАТО (видео)

После учений в Эстонии подразделения армии США на боевой технике совершили марш (Dragoon Ride) через шесть стран НАТО и вернулись на свою базу в Германии, сообщает BBC Украина.

Командование мотопехотного полка называет этот марш демонстрацией единства союзников по НАТО.

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Военнослужащие говорят, что почувствовали поддержку во всех странах, через которые двигался конвой.

В Чехии пророссийские силы угрожали организовать протестные акции против военных, но количество сторонников марша там оказалась в разы большим.

Прибытие колонны на военную базу в Германии проходило в праздничной атмосфере.