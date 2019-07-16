Newsweek: США не смогли убедить Турцию отказаться от С-400 из-за Трампа

Американский президент оправдал Анкару и ее желание интегрировать российское оружие в систему обороны НАТО, после чего Эрдоган стал еще более упрямым

Российские ракеты класса «земля-воздух» С-400 прибыли в Турцию. Пентагон, Госдепартамент США и союзники по НАТО предупреждали Анкару не покупать эти системы. Но американский президент Дональд Трамп дал на это молчаливое одобрение.

Об этом пишет Newsweek, напоминая, что в прошлую пятницу Минобороны РФ опубликовало фото, на которых солдаты пакуют элементы системы С-400 в АН-124 перед отправкой в Турцию. Турецкая сторона потом тоже опубликовала видео с момента прибытия российского оружия.

В течение двух последних лет США пытались остановить выполнение российско-турецкого соглашения, подписанного в 2017 году. Вашингтон угрожал санкциями и отменой участия Анкары в программе F-35. Турецкая настаивала на своем. А президент Раджеп Тайип Эрдоган стал еще более упрямым после саммита G20. Там он встретился с Трампом, который в закупке российского оружия для Турции обвинил своего предшественника Барака Обаму. Мол, это он виноват, что не продал Анкаре ракеты Patriot.

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«Они не позволили ему купить те ракеты, которые он хотел, а именно Patriot. У него есть членство в НАТО. Он тот, с кем у меня наладилась дружба. Нужно относиться к людям честно. Я не думаю, что к нему относились справедливо. Я думаю, что это беспорядок. И, если честно, это не вина Эрдогана», - сказал Трамп.

После встречи с американским президентом турецкий лидер рассказал о «личных» словах Трампа о том, что никаких санкций не будет. В общем, у США смешанный опыт наказания стран санкциями за покупку С-400 у России. Вашингтон промолчал, когда это сделала Индия, но ввел давление против Китая. Другим сложным последствием станет исключение Турции из программы F-35. В Анкаре подчеркивают, что выполнили все свои обязательства в ее рамках. Поэтому нет причин лишать страну этого оружия.