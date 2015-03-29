В Тунисе десятки тысяч человек вышли на марш против терроризма

В Тунисе десятки тысяч человек приняли участие в марше протеста против насилия со стороны экстремистских группировок, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Скандируя "Нет терроризму", участники марша проследовали к музею "Бардо", где в результате нападения 18 марта погибли более 20 человек, в основном иностранные туристы.

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Сообщается, что в марше приняли участие президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Маттео Ренци.

Накануне стало известно, что силы безопасности Туниса в ходе антитеррористической операции убили несколько боевиков исламистской группировки "Окба ибн Нафаа", в том числе Локмана Абу Сахру, которого называют организатором нападения на музей.