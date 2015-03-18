Число жертв атаки боевиков на музей в Тунисе возросло до 22 человек - СМИ

До 22 человек возросло число жертв вооруженного нападения в столице Туниса. Такие уточненные данные приводит в среду тунисское телевидение. По его данным, еще около 50 человек получили ранения, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр страны Хабиб эс-Сид, выступая на пресс-конференции, сообщил, что вооруженная вылазка унесла жизни 19 человек, в том числе 17 иностранных туристов. По его данным, в числе погибших - граждане ФРГ, Италии, Польши и Испании. Кроме того, убиты также двое тунисцев - сотрудник силовых структур и гражданский.

Как рассказал глава кабинета, внутри здания спецназом были ликвидированы двое нападавших. Однако, отметил он, в силовых структурах считают, что в этой вылазке участвовали пять боевиков, трем из которых удалось скрыться. В настоящее время ведется их поиск.

В связи с произошедшим, премьер обратился к тунисцам с призывом "противостоять угрозе терроризма и сохранить страну". "Эта атака была направлена против нашей экономики и туристического сектора, - сказал он. - Я призываю к всеобщей мобилизации для искоренения террора".

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В свою очередь, выступивший с обращением к нации президент Туниса Бежи Каид эс-Себси, заверил, что власти страны сделают "все возможное, чтобы предотвратить новые атаки".

Германский МИД проверяет информацию о том, что среди жертв нападения боевиков в Тунисе могли быть граждане ФРГ, сообщила корр. ТАСС представитель внешнеполитического ведомства.

"МИД ФРГ находится в тесном контакте с местными органами, - отметила она. - К выяснению всех обстоятельств подключено посольство Германии в Тунисе".