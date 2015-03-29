Штайнмайер призвал немедленно прекратить обстрелы на Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность из-за сообщения о новых боях на Донбассе, сообщает в воскресенье, 29 марта, информагентство dpa.

"Мы должны внимательно следить за тем, чтобы реализация минских договоренностей не осуществлялась с перебоями", - предупредил Штайнмайер, передает DW.de.

По его словам, все открытые вопросы должны быстро решаться в рамках контактной группы, в противном случае будет почти невозможно избежать новой военной эскалации конфликта. Политик также призвал пророссийских боевиков и украинскую армию немедленно прекратить обстрелы.

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила об обострении конфликта. Согласно последнему отчету ОБСЕ, наблюдатели зафиксировали эскалацию боевых действий в поселке Широкино в пятницу, 27 марта. Обстрел начался через несколько часов после визита наблюдателей в командный пункт боевиков, который находится в этом населенном пункте. По информации наблюдателей, по поселку было выпущено более 225 минометных снарядов в период с 14:40 по 17:15. По оценкам миссии, снаряды были выпущены с позиции Вооруженных сил Украины, расположенной в населенном пункте Бердянское. 20 снарядов боевики выпустили в ответ, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

ОБСЕ также указывает на случаи препятствования работе миссии со стороны пророссийских сепаратистов на Донбассе. По пути в Новоазовск наблюдателей остановили и угрожали применить оружие, а в Широкино стреляли в воздух и вынудили представителей миссии оставить блокпост боевиков, отмечается в документе. Напомним, что вчера Киев обвинил боевиков в возобновлении атак из "Градов", а те, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня украинских военнослужащих.