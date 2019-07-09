ARS Technica: Россия использовала субмарину «Лошарик» для присвоения Арктики

Тайное российское судно имело особое назначение, поэтому его экипаж полностью состоял из офицеров.

Пожар на подлодке «Лошарик» - это публичное напоминание об очень тайных операциях России в Арктике, которую правительство Владимира Путина агрессивно пытается занять в военном измерении и использовать в экономическом с таянием арктического льда. Субмарина сыграла свою роль в попытках Москвы не допустить вхождения подводных судов США в эту акваторию. Ведь она, кроме всего, разместила на морском дне сенсоры для обнаружения подводных лодок.

Об этом пишет американское издание ARS Technica, напоминая, что субмарина специального назначения ВМС США Jimmy Carter использует аппараты с дистанционным управлением для выполнения задач на большой глубине. Но российское судно «Лошарик» было разработано еще во времена СССР для того, чтобы доставить нужных специалистов на место работы. Официально его классифицируют как «глубоководная атомная станция». Ведь АС-12 не стоит на вооружении ВМС РФ. Оно принадлежит российскому «Главному управлению глубоководных исследований», которое, в свою очередь, входит в структуру ГРУ.

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Для выполнения задач на морском дне «Лошарик» выходит в море из «родительского корабля», которым служит атомный подводный крейсер стратегического назначения класса «Проект 667 БДР». Таким образом, глубоководная субмарина может разместить инструменты для прослушивания, подводные радары на морском дне или же, например, перерезать кабели, которые там проходят.

Первый запуск «Лошарика» произошел в августе 1995 года. Судно сыграло роль в попытках России еще больше милитаризировать Арктику и закрепить российские экономические посягательства в регионе. Известно, что субмарина в 2012 году выполняла задания на дне Арктического океана на глубине 2-2,5 тысячи метров. Некоторые источники утверждают, что речь шла о 6 тысяч метров. Для сравнения, боевая субмарина класса Los Angeles ВМС США способна погрузиться на 240 метров.

В отличие от других подводных лодок России, экипаж «Лошарика» состоит исключительно из офицеров. Издание обращает внимание на то, что 14 погибших во время пожара на борту военных были исключительно высокого ранга. Это доказывает, что «тренировочное задание», которое выполняла субмарина в момент инцидента, было чрезвычайно важным для Москвы. Или же его целью было испытать какое-то важное оборудование.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал президенту Владимиру Путину, что огонь вспыхнул в отсеке с батареями субмарины. «Лошарик» использует ядерно-электрическую силовую установку. Однако, очевидно, на его борту установлены также батареи для вспомогательных и аварийных функций. Были сообщения о том, что на подводной лодке произошел взрыв. Если это так, вероятно, это было связано с водородным газом из батарей.

Пожар на борту – плохая новость даже для тех судов, которые ходят на поверхности. А для подводной лодки – это вообще ночной кошмар. Количество воздуха ограничено, а ядовитые газы никуда не выходят. Видимость очень быстро становится близкой к нулевой. С огнем приходится бороться в почти полной темноте, которую нарушают только аварийные огни. Длина «Лошарика» составляет всего 70 метров, а внутри пространство еще меньше. Поэтому 17 членам экипажа пришлось действовать в чрезвычайных условиях, которые могут вызвать клаустрофобию.

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Те, кто боролся с пожаром в закрытом отсеке, имели аварийные дыхательные аппараты, которые могут обеспечить воздухом только на 15 минут. Трое членов экипажа, которые выжили, очевидно, смогли запустить процесс аварийного подъема на поверхность. И это увидели российские рыбаки, которые ловили рыбу в запретных водах у Кольского полуострова.

«Мы шли в направлении острова Кильдин, когда примерно в 21:30 всплыла субмарина. Она оказалась на поверхности резко и вся. Я никогда не видел ничего подобного за всю свою жизнь. На палубе бегали люди, была суматоха. Очень быстро к ней подошел российский военный корабль и два океанских буксира, которые оттащили ее в порт», - рассказал один из очевидцев российским СМИ.