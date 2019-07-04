В России признались, что на секретной подлодке "Лошарик" есть ядерный реактор

Министр обороны России заверил, что ядерная установка глубоководного аппарата находится в работоспособном состоянии.

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые публично признал, что глубоководный аппарат, в котором 1 июня случилась авария, приведшая к гибели 14 моряков, оснащен ядерным реактором.

По его словам, реактор находится в безопасном состоянии, передает Би-Би-Си.

"Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", - сказал министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным утром в четверг 4 июля.

Читайте такжеDer Spiegel: Подводная лодка «Лошарик» могла оставить Европу без интернета

Ядерная установка глубоководного аппарата находится в работоспособном состоянии, добавил Шойгу.

"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому, действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", - заявил министр обороны.

По его словам, это позволяет надеяться на "достаточно короткие" сроки восстановления аппарата.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Минобороны РФ заявили, что 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения.