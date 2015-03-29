Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы

На этот пост претендуют кандидаты от четырех политических партий, передает Русская служба Би-би-си.

Основным претендентом на победу является действующий глава государства Ислам Каримов, который руководит страной уже 25 лет. Он выдвинут Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партией Узбекистана.

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Народно-демократическая партия Узбекистана предлагает на этот пост председателя Центрального Совета Хатамжона Кетмонова, Демократическая партия "Миллий тикланиш" - члена фракции партии в парламенте Акмаля Саидова, Социал-демократическая партия "Адолат" - председателя исполкома партии Наримона Умарова.

Принять участие в голосовании смогут более 20,79 миллиона граждан страны. Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% избирателей. Следить за выборами будут почти 80 тысяч местных наблюдателей и около 300 международных.

Ранее УНИАН сообщал, что 21 декабря 2014 года в Узбекистане прошли парламентские выборы.