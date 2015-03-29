В Германии гоночный автомобиль съехал с трассы и врезался в толпу зрителей

Один человек погиб, несколько получили ранения, сообщает Российская служба DW со ссылкой на агентство dpa.

В результате несчастного случая во время гонок на немецкой трассе "Нюрбургринг" в субботу, 28 марта, погиб один из зрителей. Еще несколько человек получили ранения.

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По словам представителя полиции города Аденау, инцидент произошел во время начала гоночных соревнований, когда автомобиль команды Nissan влетел в ограждение, отделяющее трассу от зрительских трибун, и врезался в толпу. Из-за несчастного случая соревнования прекращены.

За рулем в момент аварии находился британский гонщик Ян Марденборо. Он доставлен в больницу для обследования. О причинах аварии пока ничего не сообщается.

Ранее УНИАН сообщал, что на трассе в США из-за снегопада столкнулись 30 автомобилей.