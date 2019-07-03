Президентом Европарламента избран итальянец Давид Сассоли

Давид Сассоли получил абсолютное большинство голосов.

Президентом Европейского парламента избран представитель Италии Давид Сассоли, кандидатуру которого предложила политическая группа «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».

Заседание Европарламента транслируется на сайте Европейского Союза.

О результатах голосования во втором туре за кандидатуру нового президента Европарламента объявил Антонио Таяни, который уходит с этой должности.

«Господин Сассоли получил абсолютное большинство голосов - он новый президент Европейского парламента. Я поздравляю его с избранием и желаю большого успеха», - сказал Таяни.

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«За» Сассоли проголосовали 345 европарламентариев при минимально необходимых 334 голосах.

Его конкуренты получили меньше голосов. Так, представитель Чехии Ян Заградил, которого предложила политическая группа «Альянс консерваторов и реформистов в Европе», получил 160 голосов, кандидат от Германии Ска Келлер, которую предложила политическая группа «Зеленые - Европейский свободный альянс», получила 119 голосов, кандидат от Испании Сира Рего, которую выдвинула политическая группа «Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера» - 43.

Ранее УНИАН сообщал, что руководители государств и правительств Европейского Союза на внеочередном саммите ЕС приняли решение о том, на должность президента Еврокомиссии будет претендовать министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Как отметил президент Европейского Совета Дональд Туск, ее кандидатуру должен утвердить Европейский парламент.