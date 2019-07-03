Кандидатуру фон дер Ляен на пост президента Еврокомиссии должен утвердить Европарламент - Туск

Министр обороны Германии может стать первой женщиной, которая возглавит Еврокомиссию.

Кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляен на пост президента Европейской комиссии должен утвердить Европейский парламент.

Об этом сказал президент Европейского Совета Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась на сайте Евросовета.

В частности, он отметил, что на встрече лидеров государств и правительств стран - членов Европейского Союза был согласован "весь пакет" кандидатур на высшие должности в институтах Европейского Союза перед первой сессией нового состава Европейского парламента.

Туск напомнил, что пять лет назад понадобилось три месяца, чтобы прийти к согласию по кандидатурам, хотя некоторые лидеры государств все еще не соглашались с определенными кандидатурами.

Читайте такжеСтраны ЕС определились, кто возглавит Еврокомиссию

Он отметил, что были согласованы кандидатуры двух женщин и двух мужчин на четыре ключевые должности в ЕС.

"Мы предложили Урсулу фон дер Ляен на пост следующего президента Европейской комиссии и выдвинули (номинировали) Кристин Лагард кандидатом на пост президента Европейского центрального банка. Мы выбрали Шарля Мишеля следующим президентом Европейского Совета, а также выдвинули Жозепа Борреля Фонтельеса кандидатом на должность высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности", - подчеркнул Туск.

В этой связи он заявил, что теперь Европейский парламент должен рассмотреть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляен на пост президента Европейской комиссии. "Если она будет избрана, она станет первой женщиной, которая возглавит Европейскую комиссию", - сказал Туск.

Министр обороны Германии на посту президента Еврокомиссии должна сменить Жан-Клода Юнкера.