"Оставьте детей в покое": Путин ответил на обвинения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин ответил музыканту Элтону Джону на обвинения в двуличии и лицемерии.
Путин напомнил, что в РФ действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, передает РИА Новости.
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«Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Я уже говорил в интервью - пять или шесть полов уже напридумали, я уже даже не понимаю, что это такое», - сказал Путин.
Он также добавил, что эта часть общества агрессивно навязывает свою точку зрению подавляющему большинству, поэтому предложил быть более открытыми и лояльными друг к другу.
По мнению российского президента, Элтон Джон - гениальный певец, но заблуждается в своих взглядах.
Как сообщал УНИАН, Элтон Джон обвинил президента РФ Владимира Путина в двуличии и лицемерии, когда он говорил, что в России «не имеют ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации».
Напомним, российские компании вырезали из биографического фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни певца Элтона Джона, все сцены, в которых мужчины целуются или занимаются сексом. Поступок объяснили тем, что в России действует закон, запрещающий "гомосексуальную пропаганду".