В России порезали фильм об Элтоне Джоне из-за "гомосексуальной пропаганды"

Сам певец отметил, что все хорошо знают о его стиле жизни в 70-80-х годах и после того периода, поэтому нет причин что-то замалчивать.

Российские компании вырезали из биографического фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни певца Элтона Джона, все сцены, в которых мужчины целуются или занимаются сексом. Поступок объяснили тем, что в России действует закон, запрещающий "гомосексуальную пропаганду".

Как пишет The Guardian, всего из ленты было удалено около пяти минут видео с целью приуменьшить сексуальную ориентацию Элтона Джона. Хотя для российской аудитории он остается одним из самых известных гомосексуальных исполнителей в мире.

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О порезанной версии "Рокетмена" для российских зрителей сообщил журналист Антон Долин, который посмотрел ленту во время вчерашней премьеры.

"Все сцены с поцелуями, сексом или оральным сексом между мужчинами были вырезаны. Самое противное то, что финальный титр был удален тоже", - написал он в Facebook.

В конце оригинала сказано, что Элтон Джон живет со своим мужем, и они воспитывают ребенка вместе. В российский версии же говорят, что певец основал фонд против СПИД и продолжает работать со своим музыкальным партнером.

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Сам Элтон Джон недавно тоже оценил фильм "Рокетмен" и даже покритиковал его за недостаточное внимание к его сексуальности.

"Некоторые студии хотели применьшить значение секса и наркотиков, чтобы фильм получил нужный рейтинг PG-13. Но я жил совсем не такой жизнью. Я не хотел, чтобы фильм был напакован наркотиками и сексом. Но чтобы все было справедливо. Все знают, что в 70-80-х годах у меня было много и одного, и другого. Поэтому нет никакого смысла делать кино, в котором после каждого концерта я тихо себе иду в гостиничный номер со стаканом теплого молока и Библией", - отметил певец.