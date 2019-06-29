"В ваших словах двуличие, когда вы говорите о ЛГБТ": Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Элтон Джон напомнил, что из российской версии биографического фильма "Рокетмен" вырезали несколько сцен.

Музыкант Элтон Джон обвинил президента РФ Владимира Путина в двуличии и лицемерстве, когда он говорил, что в России «не имеют ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации».

Об этом он написал в своем Instagram.

«Я категорически не согласен с вашим мнение о том, что политика мультикультурализма и сексуального разнообразия в нашем обществе устарела. Я вижу двуличие в ваших словах, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы» и что «у нас нет проблем с этим». Тем не менее российские дистрибьюторы подвергли жесткой цензуре мой фильм «Рокетмен», удалив все упоминания о моем обретении истинного счастья в 25-летних отношениях с Дэвидом и воспитании двух прекрасных сыновей. Мне кажется, что это лицемерие», - заявил он.

Музыкант заявил, что гордится жизнью в той части мира, где государства признают право человека любить того, кого он хочет, и выразил свою благодарность за жизнь в счастливом браке со своим супругом.

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«Это принесло нам обоим огромный комфорт и счастье», - заключил Элтон Джон.

Ранее Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что на Западе россиян представляют как гомофобов, хотя в России «ничего не имеют против» людей с «нетрадиционной сексуальной ориентацией».

«Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными. Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения», - сказал Путин.

Президент России также заявил, что либеральная идея «себя изжила» и вступила в противоречие «с интересами подавляющего большинства населения». По его мнению, это произошло в тот момент, когда общество выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма.

Как сообщал УНИАН, российские компании вырезали из биографического фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни певца Элтона Джона, все сцены, в которых мужчины целуются или занимаются сексом. Поступок объяснили тем, что в России действует закон, запрещающий "гомосексуальную пропаганду".