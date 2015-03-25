США начали военные учения в Румынии и Болгарии

Представитель Пентагона Стив Уоррен объявил о начале военных учений американских войск в Румынии и Болгарии.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны США, передает Газета.ru.

Солдаты 173-й воздушно-десантной бригады высадились на полигоне Смардан для проведения совместных тренировок с румынскими военными.

Одновременно бойцы 7-й армии США будут проводить инсценировку наземной операции на аэродроме Михаила Когэлничану.

Ранее сообщалось о начале военных учений Summer Shield XII в Латвии, в которых принимают участие свыше 1100 военных из стран НАТО.