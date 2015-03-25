США начали военные учения в Румынии и Болгарии
09:38, 25 марта 2015Мир
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Ранее в Латвии стартовали международные военные учения с участием более тысячи военных
REUTERS
Представитель Пентагона Стив Уоррен объявил о начале военных учений американских войск в Румынии и Болгарии.
Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны США, передает Газета.ru.
Солдаты 173-й воздушно-десантной бригады высадились на полигоне Смардан для проведения совместных тренировок с румынскими военными.
Одновременно бойцы 7-й армии США будут проводить инсценировку наземной операции на аэродроме Михаила Когэлничану.
Ранее сообщалось о начале военных учений Summer Shield XII в Латвии, в которых принимают участие свыше 1100 военных из стран НАТО.
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