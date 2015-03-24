Меркель поедет на место авиакатастрофы на юге Франции
16:46, 24 марта 2015Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что посетит место крушения Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings во французских Альпах.
REUTERS
Также, по словам канцлера, Германия, Франция и Испания совместно будут участвовать в расследовании причин катастрофы, передает Би-би-си.
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На борту лайнера, следовавшего из Барселоны в Дюссельдорф, находились 150 человек. Французский президент Франсуа Олланд ранее заявил, что все они, скорее всего, погибли.
В самолете находились в основном граждане Германии, а также – Испании и Турции.
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