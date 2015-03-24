Меркель поедет на место авиакатастрофы на юге Франции

16:46, 24 марта 2015
Мир
375

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что посетит место крушения Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings во французских Альпах.

REUTERS

Также, по словам канцлера, Германия, Франция и Испания совместно будут участвовать в расследовании причин катастрофы, передает Би-би-си.

Читайте такжеРодственники жертв авиакатастрофы во Франции начали собираться в аэропорту Барселоны (фото)

На борту лайнера, следовавшего из Барселоны в Дюссельдорф, находились 150 человек. Французский президент Франсуа Олланд ранее заявил, что все они, скорее всего, погибли.

В самолете находились в основном граждане Германии, а также – Испании и Турции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter