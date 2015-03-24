Меркель поедет на место авиакатастрофы на юге Франции

Также, по словам канцлера, Германия, Франция и Испания совместно будут участвовать в расследовании причин катастрофы, передает Би-би-си.

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На борту лайнера, следовавшего из Барселоны в Дюссельдорф, находились 150 человек. Французский президент Франсуа Олланд ранее заявил, что все они, скорее всего, погибли.

В самолете находились в основном граждане Германии, а также – Испании и Турции.