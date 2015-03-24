Россия может не достроить 17 военных кораблей из-за санкций Запада - Навальный

Об этом в своем блоге на «Эхо Москвы» пишет российский оппозиционер Алексей Навальный.

По мнению оппозиционера, среди болезненных для России санкций - запрет поставок продукции военного и двойного назначения.

«Например, строительство восьми корветов и девяти фрегатов для ВМФ РФ под угрозой срыва, поскольку судовые двигатели импортировались из Германии и Украины. Логично предположить, что на разработку и создание собственных судовых двигателей потребуется несколько лет», - приводит пример политик.

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По его словам, компаниям из ЕС запрещается поставлять в РФ любые товары, услуги и технологии военного и двойного назначения, оказывать техническую и финансовую (займы) помощь при осуществлении таких поставок, производства, обслуживания товаров, а также при разработке технологий военного назначения.

США, в свою очередь, приостановили выдачу лицензий на экспорт в РФ такой продукции и оказание услуг.