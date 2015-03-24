Олланд проведет переговоры с Меркель по поводу разбившегося во Франции авиалайнера

Об этом сообщает РИА Новости.

"Я намерен побеседовать по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и королем Испании по поводу этой трагедии", — сказал французский президент.

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Как сообщал УНИАН, во Франции разбился немецкий авиалайнер А320 со 148 людьми на борту.

Олланд заявил, что 142 пассажира разбившегося во французских Альпах A320 скорее всего погибли.

Справка: А-320 является основным самолетом семейства узкофюзеляжных среднемагистральных авиалайнеров разработки компании Airbus. Первый полет этой машины состоялся в 1987 году, поставки заказчикам начались в 1988-м. Серийное производство самолетов этого семейства ведется во Франции и Германии, с 2011 года налажена сборка в Китае.

Пассажировместимость А-320 составляет от 140 до 180 человек в зависимости от компоновки салона, максимальная дальность полета превышает шесть тысяч километров. Разбившийся самолет Germanwings относился к варианту А-320-200, отличающемуся установкой винглетов и увеличенным запасом топлива.