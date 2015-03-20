Италия усилит военное присутствие в Средиземном море
Италия увеличит численность своих военных кораблей и самолетов в Средиземном море из-за высокой опасности террористических атак.
Об этом заявила министр обороны Италии Роберта Пинотти, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на ANSA. "Уровень террористических угроз повышается, что продемонстрировали события в Тунисе. Италии необходимо увеличить воздушное и морское присутствие в Средиземноморье", - сказала Роберта Пинотти.
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Министр отметила, что увеличение военного присутствия необходимо Италии для защиты интересов и сохранения ситуации безопасности на море. Она добавила, что наибольшие опасения вызывает Северная Африка.
По словам Роберты Пинотти, дополнительные ресурсы необходимы для защиты линий связи, торговых судов и прибрежных платформ и для наблюдения за деятельностью потенциальных джихадистов.