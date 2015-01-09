Британская контрразведка заявила о готовящихся терактах в нескольких странах
Боевики группировки "Аль-Каида" планируют крупные теракты на территории Великобритании и в других западных странах.
Об этом предупредили в государственном ведомстве британской контрразведки Mi5, передает "Апостроф" со ссылкой на Sky News.
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"Мы знаем, что группа сирийских экстремистов планирует теракты в странах Запада", - рассказал генеральный директор службы безопасности Эндрю Паркер.
Как отмечают в ведомстве, исламисты собираются использовать новые методы. Экстремисты из числа завербованных граждан Великобритании будут действовать независимо на территории страны.
Ранее сообщалось, что Великобритания усилила меры безопасности на границе из-за терактов во Франции. Однако уровень террористической угрозы в стране повышен не был. За 2014 год спецслужбам Великобритании удалось предотвратить 4 теракта.