Британская контрразведка заявила о готовящихся терактах в нескольких странах

Об этом предупредили в государственном ведомстве британской контрразведки Mi5, передает "Апостроф" со ссылкой на Sky News.

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"Мы знаем, что группа сирийских экстремистов планирует теракты в странах Запада", - рассказал генеральный директор службы безопасности Эндрю Паркер.

Как отмечают в ведомстве, исламисты собираются использовать новые методы. Экстремисты из числа завербованных граждан Великобритании будут действовать независимо на территории страны.

Ранее сообщалось, что Великобритания усилила меры безопасности на границе из-за терактов во Франции. Однако уровень террористической угрозы в стране повышен не был. За 2014 год спецслужбам Великобритании удалось предотвратить 4 теракта.