Германия хочет запретить потенциальным джихадистам путешествовать в течение 3 лет

Немецкое правительство должно поддержать соответствующий проект в среду, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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Согласно действующему законодательству, Германия может забирать паспорта, чтобы удержать граждан дома. Но это не касается удостоверений личности, которые граждане должны носить постоянно.

При этом такого удостоверения вполне достаточно, чтобы человек мог путешествовать в другие европейские страны и, что важно, в Турцию, откуда джихадисты добираются до Сирии.

Согласно предложенным правилам, государство может изымать такие удостоверения, чтобы запретить потенциальным джихадистам путешествовать.

Сообщается, что около 550 граждан Германии принимали участие в боевых действиях в Сирии, при этом 180 граждан уже вернулись домой.