В Йемене в результате терактов погибли не менее 55 человек

Об этом сообщили врачи и свидетели теракта, сообщает ТСН со ссылкой на Daily Star.

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Террористы-смертники взорвали три бомбы в мечетях йеменской столицы Сане. Первый взрыв произошел в мечети Бадр в восточной части города. Там же прогремел и второй взрыв. Третий смертник подорвал себя в мечети Аль-Хашуш.

Как сообщал УНИАН, в результате недавнего теракта в Тунисе погибли по меньшей мере 20 туристов. Ответственность за нападение взяли на себя боевики "Исламского государства".