В Йемене в результате терактов погибли не менее 55 человек
15:08, 20 марта 2015Мир
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В результате тройного взрыва в Йемене, погибли по меньшей мере 55 человек.
REUTERS
Об этом сообщили врачи и свидетели теракта, сообщает ТСН со ссылкой на Daily Star.
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Террористы-смертники взорвали три бомбы в мечетях йеменской столицы Сане. Первый взрыв произошел в мечети Бадр в восточной части города. Там же прогремел и второй взрыв. Третий смертник подорвал себя в мечети Аль-Хашуш.
Как сообщал УНИАН, в результате недавнего теракта в Тунисе погибли по меньшей мере 20 туристов. Ответственность за нападение взяли на себя боевики "Исламского государства".
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