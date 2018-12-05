Кубинцам разрешат доступ в мобильный интернет

До сих пор сетью 3G пользовались лишь иностранцы.

Кубинцы уже в этот четверг смогут получить полный доступ в мобильный интернет с 3G.

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До сих пор сетью 3G пользовались лишь иностранцы, а граждане Кубы имели доступ через мобильные телефоны только к государственной электронной почте с общественных точек Wi-Fi, передают Ведомости со ссылкой на AP.

Куба остается государством с одним из самых низких уровней распространения интернета: домашний проводной интернет стал доступен в стране в 2017 года.

Новая услуга будет стоить примерно 10 центов за мегабайт мобильного интернета, но существуют готовые пакеты предложений - 500 мегабайт за $7 или 4 гигабайта за $30. Пакет 4 Гб сопоставим по стоимости со средней зарплатой кубинца: она составляет $20–$30 в месяц.

В отличие от Северной Кореи, где интернет, доступный гражданам, фактически является подцензурной локальной сетью, Куба не станет блокировать контент за исключением антикоммунистических сайтов Флориды и прочих ресурсов, призывающих к смене режима на острове.