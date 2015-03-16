МИД Литвы: ЕС в отношениях с РФ должен брать инициативу на себя

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Брюсселе, выступая на конференции, посвященной кризису в Украине, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Мы не готовы даже иногда реагировать, потому что нет инструментов. Это значит, что мы должны пересмотреть наши инструкции и определить, что важно иметь для того, чтобы это изменить, и начать брать инициативу в свои руки, а не обороняться», - заявил Линас Линкявичюс.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы также коснулся темы недавнего признания президента России Владимира Путина о том, что Крым был аннексирован по его приказу.

При этом Линас Линкявичюс задался вопросом, можно ли верить российскому президенту. «Мы помним возражения (Путина относительно его причастности к аннексии Крыма), которые были сделаны некоторое время тому назад. Какой вес имеют такие слова? Должны мы верить этим словам и заявлениям, но ожидать новые признания?», - сказал глава МИД Литвы.

В связи с этим Линам Линкявичюс допустил, что эти признания являются «проверкой реакции» международного сообщества.

«Я побаиваюсь, что иногда наша реакция - это ничто, иногда мы делаем вид, что ничего не случилось. Время не на нашей стороне, мы также проигрываем информационную войну. К этому нужно отнестись серьезно, пытаться разработать рекомендации и не занимать оборонную позицию, а произвести изменения, не ожидая, что это сделает кто-то другой», - подчеркнул министр.