Der Spiegel: Окружение Трампа устроит Зеленскому тяжелый старт президентства

Адвокат американского президента изо всех сил пытается включить Украину в американскую политическую жизнь.

Вряд ли можно найти в Европе страну, настолько зависимую от США, как Украина. Она бедная и предстала перед военной угрозой со стороны агрессивного соседа России. Ей нужны кредиты, оружие и дипломатическая поддержка. Без хороших отношений с Вашингтоном здесь не обойтись никак. И это стоит помнить новому президенту Владимиру Зеленскому, работа которого началась в понедельник.

Однако, не стоит забывать об этой зависимости при оценке потрясения, которое устроил в Киеве Руди Джулиани, — пишет Der Spiegel. Республиканец и личный адвокат президента США Дональда Трампа недавно дал интервью на любимом телеканале своего босса - Fox News, - во время которого комментировал украинскую политику. По его словам, в команде Зеленского «есть враги президента» и даже «враги США». И поэтому он отменил свою запланированную встречу с Зеленским и его людьми. Мол, в Киеве его хотели «затащить в ловушку».

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Немецкое издание отмечает, что новый президент Украины – политический новичок, который появился фактически из ниоткуда. Чем он заслужил такое отношение? Краткий ответ таков: слова Джулиани – это дезинформация о Зеленском и Украине на грани между внешней и внутренней политикой Вашингтона. И люди, такие как Джулиани, умышленно стирают эту грань. Киев затянет в водоворот выборов президента США в 2020 году. Но есть и длинный ответ. Джулиани хочет заставить Зеленского использовать украинское судопроизводство для влияния на американскую политику. И он это сказал откровенно. Джулиани хорошо понимает, что поездка личного адвоката президента США в другую страну для влияния на ее лидера и судебную систему – это что-то очень необычное. Однако, как оправдывается он сам, это «не противозаконно».

Чего хочет Джулиани? Он хочет, чтобы суды Украины подтвердили два популярных среди сторонников Трампа тезиса. Первый из них о том, что вмешательства России в американские выборы в 2016-м году не было. Зато якобы Украина пыталась на них повлиять. И якобы это не Москва добивалась победы Трампа, а Киев боролся за его провал. Второй тезис: бывший вице-президент США Джо Байден злоупотреблял своей властью, чтобы защитить сына от украинского правосудия.

Первое нацелено против всех демократов США, а второе – против их наиболее вероятного кандидата на выборах в 2020 году. Оба тезиса искажают суть американской внешней политики в годы Барака Обамы. Мол, в Украине правительство США боролось не с агрессивной Россией, а с Дональдом Трампом.

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«Так выглядят международные отношения, если смотреть на них с Trump Tower. Все всегда вращается вокруг твоих личных интересов, а не интересов страны», - говорится в статье.

Убедительны ли такие взгляды? Конечно же нет, даже несмотря на то, что определенные вопросы к демократам остаются. Der Spiegel напоминает, как вице-президент Джо Байден хвастался, что заставил Киев уволить украинского Генпрокурора Виктора Шокина. Это многое говорит о манере отношений между украинским и американским правительством. Однако, ничто не указывает на желание Байдена защитить своего сына Хантера, который года занимал должность в совете директоров украинской компании Burisma. На самом деле украинская система правосудия прекратила расследование против компании вопреки критике со стороны Вашингтона.

Причиной для увольнения Шокина, скорее всего, послужило то, что он защищал пресловутую коррумпированность системы правосудия в стране. МВФ и западные доноры тоже требовали увольнения Генпрокурора. Перед тем они же заставили Киев пойти на радикальный шаг – создать НАБУ для борьбы с коррупцией. Собственно, в этом процессе украинской стороне помогало ФБР. По иронии судьбы, во время выборов президента США в августе 2016 года именно НАБУ сообщило, что имя Пола Манафорта, который был руководителем избирательного штаба Трампа, появляется в «черной бухгалтерии» пророссийского экс-президента Виктора Януковича 22 раза. Через неделю Манафорт подал в отставку.

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Можно ли считать вмешательством в американские выборы действия специального органа Украины, полностью зависимого от доброй воли правительства США? Но именно такие подозрения вынашивают сторонники Трампа. Они рассматривают влияние ФБР на НАБУ как ветвь мистического «тайного государства», которое тайно работает в государственных органах, армии и системе юстиции, чтобы навредить интересам Трампа.

Джулиани также назвал данные из «черной бухгалтерии» Януковича относительно Манафорта «фальшивкой». Для тех, кто не верит в теории заговора и видит мир в широком спектре оттенков серого, будет очевидным, что чиновники в Киеве боялись победы Трампа на выборах президента США. И это не удивительно. Ведь определенные круги Республиканской партии размышляли над тем, чтобы признать незаконную аннексию Крыма армией России. И именно окружение Трампа атакует в Украине тех, кто пытается бороться с коррупцией. И некоторые из этих людей теперь в команде Зеленского.

Несмотря на это, те, кто затягивает или имитирует антикоррупционные инициативы, становятся союзниками Джулиани.

«Генеральный прокурор Юрий Луценко «подает патроны» адвокату Трампа. Он подтвердил вмешательство в американские выборы «с украинской земли». Он делает это, потому что боится за свое будущее после победы Зеленского. Он ищет в Вашингтоне поддержку, которой у него нет в Киеве», - говорится в статье.

Издание отмечает, что Джулиани ставит под угрозу реформы в Украине. Борьба с коррупцией отойдет на второй план. А Киев окажется в центре американских партийных схваток. Поэтому начало президентства для Зеленского будет очень непростым.