У Назарбаева анонсировали встречу с Путиным и Лукашенко на 20 марта

Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Казахстана Даурена Абаева.

"Встреча состоится 20 марта в Астане. На сегодняшний день российская и белорусская стороны подтвердили свое участие", — сказал Абаев.

По его словам, причиной переноса встречи является "плотный график лидеров трех государств".

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Ранее встреча была запланирована на 12-13 марта в Астане. Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Беларуси Александр Лукашенко и РФ Владимир Путин были намерены обсудить ситуацию в Украине.

11 марта Владимир Путин отменил визит в Казахстан. Официально о причинах отмены визита не сообщалось, однако неназванный казахский чиновник сообщил, что отмена визита, возможно, объясняется болезнью российского лидера.