Выборы в Европарламент. Чем усиление евроскептиков опасно для Украины

В середине следующей недели – с 23 по 26 мая – 28 стран Европейского Союза (с Великобританией включительно) будут избирать своих делегатов в Европарламент.

На сегодняшний день, Европейский парламент состоит из 8 фракций и политических групп, куда входит 751 депутат. Самая многочисленная из них – Европейская народная партия, у которой в распоряжении находится почти треть мандатов текущего созыва. Но такое положение дел уже в июне может кануть в Лету, поскольку в разных странах Европы (в парламенты стран-членов ЕС) к власти все чаще приходят евроскептики.

Как следствие, они же и будут выдвигать своих делегатов в Европарламент. И в таком случае проукраинский Альянс, который сформировался в нынешнем составе ЕП, рискует переформатироваться в пророссийский. Насколько велик этот риск?

Дипломат, председатель правления Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Василий Филипчук отмечает, что общие ожидания от грядущих выборов в Европарламент состоят в том, что в ЕП может резко увеличиться присутствие антиевропейских и евроскептических сил. «Речь идет о тех партиях, которые выступают против объединения ЕС. И многие утверждают, что их может быть около трети», - говорит эксперт.

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По его словам, в такой тенденции нет ничего странного, потому как общий условно антиевропейский тренд характерен даже для тех сил, которые явно не назовешь антиевропейскими: «Например, немецкая ХДС\ХСС уж точно не антиевропейская, но если смотреть по их риторике, заявлениям, связанным с вопросами миграции и расширения ЕС, то их также можно спокойно считать евроскептиками».

Василий Филипчук отмечает, что конкретную конфигурацию сил в Европарламенте пока предугадать сложно, но, в любом случае, Евросоюз после выборов уже не будет таким, как сейчас. «У них будет меньше желания инвестировать в проекты развития и поддержки соседей, будет больше линий защиты своего производителя, органичения миграции. Будет больше симпатиков России, которые, вопреки агрессии, будут говорить о нормализации отношений с ней», - считает эксперт и добавляет, что и сейчас уже довольно трудно определить, кого именно в нынешнем созыве ЕП считать нашими друзьями.

«После выборов их станет еще меньше», - убежден он.

В свою очередь, политолог-международник Антон Кучухидзе обращает внимание на то, каким образом евроскептики объединятся после выборов в Европарламенте. «На сегодня статистика глобального издания Politico говорит о том, что у проевропейских сил может быть 465 мандатов, а евроскептики могут получить в ЕП 256 мест. Это говорит о том, что пока рано говорить о приходе сил, которые будут инициировать развал Евросоюза. Но усиление евроскептиков – это уже тенденция. А потому противодействие внутри ЕС будет большим… Хотя все эти правые организации достаточно разнородные, и, в любом случае, каждый депутат ЕП будет преследовать интересы той страны, от которой избрался, важно проследить вопросы, которые будут таких депутатов объединять», - говорит он.

По его словам, вряд ли среди ключевых тем евроскептиков на первом месте будет санкционная политика против РФ. «Хотя настроения об отмене санкций будут озвучиваться регулярно, системная работа в этом направлении маловероятна. Яркий тому пример – Италия, где правые пришли к власти, но, в целом, они идут в фарватере Евросоюза и их санкции против России остаются в силе, как и признание суверенитета Украины», - отметил политолог-международник и добавил, что окончательное решение о продлении санкций принимает не Европарламент.

Действительно, эта тема – компетенция Еврокомиссии. «Однако Европейский парламент, как законодательный орган, дает Еврокомиссии политическое направление для принятия решений. И если политическая конъюнктура изменится, то это даст основания для пересмотра санкций», - напоминает руководитель Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

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«Судя по результатам социологии Великобритании, Австрии, Германии, Венгрии, которую мы видим, могу сказать, что друзей у Украины станет намного меньше. И есть большой риск, что та коалиция, которая создалась из представителей Европейской Народной партии, ХДС/ХСС, которые поддерживали Украину, мы в следующем парламенте не увидим. А это, в свою очередь, негативно отразится на вопросах продолжения санкций против России и введения новых санкций», - говорит он.

Дипломат, руководитель Фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко также отмечает, что, с большой долей вероятности, будущий состав Европарламента будет менее пестрым, чем нынешний. «В нем могут расширить свое представительство силы, которые выступают за восстановление сотрудничества с Россией, но я надеюсь, что все же сохранится большинство, которое понимает те проблемы, которые создает РФ, и будут поддерживать Украину», - говорит эксперт.

В любом случае, по его словам, поскольку Украина не является частью Евросоюза, мы никак не можем повлиять на выборы. Мы можем только наблюдать и работать в дальнейшем с тем составом ЕП, который в нем будет.

Эксперт по международной политике аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса считает, что главная интрига для нас – сколько мандатов в ЕП могут получить «правые» партии и движения. «Сейчас, согласно рейтингам, у них есть шанс получить треть мандатов. И этого будет достаточно, чтобы иметь некий блокирующий пакет, позволяющий влиять на решения Европарламента – блокировать их, инициировать поправки, заставлять другую сторону торговаться», - отмечает он.

В этом случае для Украины, по словам эксперта, риск состоит в том, что значительная часть этих европейских политиков считает санкционную политику против России неэффективной. Их позиция заключается в том, что антироссийские санкции нужно уменьшить, если не отменить вовсе, чтобы дать возможность европейскому бизнесу работать. «Учитывая, что в Европе сейчас не самая лучшая экономическая ситуация, смягчение санкций и частичная нормализация торговых отношений с РФ – способ улучшить социально-экономическую ситуацию в своих странах и в Европе, в целом. Тем более, что у многих политсил этот вопрос (улучшение уровня жизни людей за счет работы бизнеса с РФ) фигурировал в их предвыборных обещаниях», - говорит Куса.

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«Но даже если и произойдет частичная отмена санкций, большой трагедии не случится», - считает он.

Второй момент, на который Украине следует обратить внимание в контексте выборов в Европарламент, тот факт, что увеличение в нем количества национал-популистов говорит не столько о возможном развале ЕС (о чем часто говорят из-за позиции евроскептиков), сколько о возможности увеличения влияния национальных парламентов. «И, учитывая, что у Украины очень слабые политические связи со многими новыми политическими силами в Европе, если таковые придут к власти, нам будет очень сложно с ними коммуницировать и доносить до них свои соображения по тем или иным вопросам», - отмечает Куса.

В этой связи, по его мнению, администрации новоизбранного президента Украины придется выстраивать такие отношения с нуля. «Украине нужно будет комплексно подумать над нашими отношениями с европейцами, в первую очередь, с соседями, с точки зрения того, что в ЕС усиливается влияние не старых элит, а наоборот, появляются новые политические партии. Если национал-популисты будут доминировать в Европарламенте, ЕС может сильно трансформироваться и стать более разрозненным и слабым. В этом случае нам нужно будет задуматься, готова ли Украина на евроинтеграцию в таком формате. Речь не идет об отказе, но нужны будут дискуссии о том, какой путь нам для этого выбрать», - считает эксперт.

Очень хочется надеяться, что украинские политики действительно обратят внимание на новые расклады в Евросоюзе, а не погрязнут во внутриполитических дрязгах, связанных с грядущими парламентскими выборами в Украине.

Анастасия Заремба, Татьяна Стежар