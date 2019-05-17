Причиной крушения Boeing 737 на Кубе год назад назвали ошибку пилотов

Ошибки экипажа привели к потере управления и крушению самолета на этапе взлета.

Наиболее вероятной причиной авиакатастрофы Boeing 737-200 на Кубе, произошедшей 18 мая 2018 года, стала ошибка экипажа в расчетах нагрузки на самолет при взлете.

Об этом говорится в заявлении Института гражданской авиации Кубы (IACC), опубликованном в газете Granma, передает ТАСС.

"Согласно данным с бортовых самописцев воздушного судна и анализа авиационных стандартов данного полета, наиболее вероятной причиной аварии стали действия экипажа и их ошибки в расчетах нагрузки и равновесия, что привело к потере управления и крушению самолета на этапе взлета", - отмечают эксперты.

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В состав комиссии по расследованию входят представители трех стран: Кубы, где произошла трагедия, Мексики, в которой был зарегистрирован лайнер, и США, где он был произведен.

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2018 года на Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737-200. На борту находились 113 человек - 107 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте погибли 110 человек, три человека были госпитализированы, из них двое умерли от полученных ранений.

Через несколько месяцев генеральный директор мексиканской компании Global Air Мануэль Родригес Кампо заявил, что причиной крушения 18 мая самолета Boeing 737-200 в столице Кубы Гаване стал "человеческий фактор".