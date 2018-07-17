В мексиканской авиакомпании назвали причину крушения Boeing 737 на Кубе

Гендиректор авиакомпании Global Air Мануэль Родригес Кампо отметил, что вывод был сделан на основе данных, полученных из бортовых самописцев.

Причиной крушения 18 мая самолета Boeing 737-200 в столице Кубы Гаване стал "человеческий фактор".

Об этом заявил генеральный директор мексиканской компании Global Air Мануэль Родригес Кампо, передает РБК со ссылкой на Financiero.

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Родригес отметил, что этот вывод был сделан на основе данных, полученных из бортовых самописцев, а также после реконструкции полета борта на авиасимуляторе, чтобы воспроизвести маневры экипажа во время инцидента.

"Данные показали, что пилоты подняли самолет в очень крутой угол подъема и создали недостаточную подъемную силу, что стало причиной крушения воздушного судна", - говорится в его заявлении.

Родригес сказал, что Global Air взяла на себя обязательства перед семьями жертв крушения и способствовав выяснению его причин.

Как сообщал УНИАН, 18 мая на Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737. Власти Кубы подтвердили гибель 110 человек в результате авиакатастрофы.